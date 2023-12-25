وكيل أحمد عبد القادر يعلن مصيره النهائي مع الاهلي

تحدث أحمد يحيى، وكيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، عن مصيره بعد استبعاده المتكرر من المباريات خلال الفترة الماضية.

وانتشرت حالة من الجدل حول مصير أحمد عبد القادر مع النادي الاهلي، خلال الفترة الماضية، بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني.

وقال وكيل عبد القادر، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس” مع الإعلامي أحمد شوبير، إنه سيعقد جلسه مع مسؤولي النادي الاهلي عقب عودتهم من الإمارت.

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وأوضح أن الجلسة ستكون لحسم مصير أحمد عبد القادر مع النادي الاهلي، وفي حال استمرت الأمور على الوضع الحالي، سيخرج اللاعب للإعارة في يناير، لأنه يرغب في المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الاهلي سيواجه نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.