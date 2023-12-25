إمام عاشور يفاجئ فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

فاجأ إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحمد فتوح لاعب الزمالك، بعد الإعلان عن تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

وتفاعل إمام عاشور مع بيان أحمد فتوح، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عقب إعلان نادي الزمالك تجديد عقده.

وقام إمام عاشور، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الاهلي أبرزهم محمد عبد المنعم، أحمد عبد القادر، مصطفى شوبير، بالتفاعل مع المنشور الخاص بـ فتوح، حول تجديد عقده مع الزمالك.

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وكان إمام عاشور، قد رحل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي إلى ميتلاند الدنماركي، قبل أن ينضم إلى الاهلي في الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأعلن نادي الزمالك مساء الأحد، عن تجديد عقد أحمد فتوح، لمدة 3 مواسم قادمة، والذي كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وحدثت أزمة قوية بين أحمد فتوح، ومجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، على خليفه الخروج من معسكر الفريق قبل مواجهة زد، في وقت سابق.

ووقع الزمالك حينها عقوبة على اللاعب رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، بالإيقاف لمدة شهر وعرضهم للبيع.