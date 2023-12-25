حسام عاشور: محمد الشناوي صدمني ورمضان صبحي إضافة لـ الاهلي

تحدث حسام عاشور نجم النادي الاهلي السابق عن كواليس أزمته في القلعة الحمراء، وموقف محمد الشناوي حارس الأحمر وقائده معه.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية: “حزين من محمد الشناوي حارس الاهلي بسبب تخليه عني في أزماتي مع الفريق”.

وأشار نجم الاهلي السابق إلى أن الشناوي لم يسانده في أزمته مع القلعة الحمراء، بالرغم من أنه كان من أشد الداعمين لحارس الفريق عند عودته من جديد.

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وواصل حسام عاشور: “عندما تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي واحتجت لـ38 غرزة، لم يتواصل معي أي لاعب من الاهلي، وهو ما صدمني بشدة”.

وشدد على أمنيته بعودة رمضان صبحي للنادي الاهلي من جديد، لأنه يعد إضافة كبيرة للفريق.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وستقام مباراة الاهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق محمد عفيفي.