شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: استمرار فتوح طبيعى.. و"الزنارى" و"صبحى" ملفان منفصلان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
علق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك على تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بشكل رسمي.
قال أحمد سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع كريم رمزي: "ملف تجديد عقد أحمد فتوح كان يتولاه بصفة شخصية حسين لبيب رئيس النادي وبذل مجهودا كبيرا حتى حسم هذا الملف".
وأضاف: "فتوح ابن من أبناء نادي الزمالك ومن ناشئي الزمالك واستمراره في النادي طبيعي".
وعن مستقبل ثنائي الزمالك مصطفى الزناري ومحمد صبحي علق أحمد سالم قائلاً: "كل ملف مُستقل بذاته ونتعامل مع الملفات بشكل منفصل".
ووجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية.
وقدم أحمد فتوح اعتذارا إلى جماهير القلعة البيضاء، على ما بدر منه خلال الفترة الماضية، بعدما قام بتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
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