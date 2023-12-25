شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف كواليس اجتماع "بيرير وفاروق" مع حكام السوبر واختيار أمين ومعروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عادل عقل الخبير التحكيمى، عن كواليس اجتماع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، والنائب محمد فاروق، مع حكام السوبر المصري، الذى تستضيفه الإمارات، وأبرز النقاط التي تم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع الذى استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة بفندق الإقامة بالإمارات.

وقال الخبير التحكيمى، إن اجتماع اللجنة مع حكام السوبر بالإمارات شهد تركيز بيريرا وفاروق على كيفية تعاون الـ"VAR" مع حكم الساحة داخل المستطيل الأخضر، على أن يكون التعاون طبقا للبروتوكول، مع التطبيق الجيد للقانون، حتى يظهر التحكيم بشكل جيد، خاصة أن السوبر يعتبر الظهور الأخير والأهم لقضاة الملاعب المصرية قبل انطلق منافسات أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تشهد حضورا متميزا لقضاة الملاعب المصرية بمشاركة 7 حكام.

وأضاف عقل، إن الاجتماع شهد مناقشة واستعراض بعض الحالات التى شهدت جدلا تحكيميا كبيرا خلال منافسات مونديال الأندية الذى أقيم مؤخرا بالسعودية، إلى جانب بعض من الحالات الجدلية بالجولات الأخيرة من منافسات دوري نايل، وكذلك منافسات المحترفين.

وكان الحكام قد أدوا تدريبا بدنيا خفيفا للحفاظ على اللياقة البدنية وفك العضلات من إرهاق السفر من القاهرة إلى الإمارات، ثم أعلن البرتغالي طاقم مباراتي نصف نهائي البطولة التي تجمع الأولى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والثانية بين مودرن فيوتشر وبيراميدز.

يذكر أن الحكام الموجودين بالإمارات لإدارة السوبر هم: محمود عاشور محمد معروف وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد عادل وسامي هلهل وسمير جمال وطارق مجدي والبساطى محمود أبو الرجال وأحمد توفيق أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح وسمير جمال.



اجتماع حكام السوبر مع بيريرا وفاروق بالامارات