شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر فى كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس السوبر المصرى.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كلاً من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر فى كأس السوبر المصري

تقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر فى كأس السوبر المصري، فى الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

بيراميدز يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية

ويتفوق بيراميدز فى القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالى 12 مليون يورو، وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو.

آخر مواجهة جمعت بيراميدز ومودرن فيوتشر

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضى ضمن منافسات الدورى قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

غيابات بيراميدز ومودرن فيوتشر عن المباراة

يفتقد بيراميدز لخدمات الثنائى أحمد الشناوى وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالى باتشيكو على عودة رمضان صبحى بعد تماثله للشفاء، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي، ناصر ماهر وأحمد رفعت.