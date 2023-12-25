سيد عبد الحفيظ يحذر الاهلي قبل السوبر المصري ويثير غضب بيراميدز

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، تحذيرًا لفريق القلعة الحمراء قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري، كما آثار غضب بيراميدز.

وتنطلق منافسات بطولة كأس السوبر المصري، اليوم الاثنين، حيث يلعب الاهلي مع سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز يلتقي بنظيره فيوتشر.

ويخوض الاهلي مباراة سيراميكا كليوباترا، بعد الإنتهاء من منافسات كأس العالم للأندية، حيث تحدث عبد الحفيظ، عن مدى تأثر الفريق وضيق الوقت.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”، إن هناك من يرى بأن السوبر يتجه نحو الاهلي بحكم التاريخ، ولكن توقيت البطولة صعب على الفريق، خاصة أنه قادم من منافسات مونديال الأندية.

وأوضح أن الاهلي سيخوض مباراة صعبة للغاية أمام سيراميكا كليوباترا، في ظل ضيق الوقت، ويجب أن يكون الفريق في حالة تركيز للحصول على اللقب.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن توقيت بطولة كأس السوبر المصري، صعب على الاهلي، خاصة أن فيوتشر شم رائحة البطولات بعد أن توج بكأس الرابطة، وسيراميكا أصبح لديه ثقل فني بقيادة أيمن الرمادي.

وأكد عبد الحفيظ أن بيراميدز يتمنى أن يتوج بلقب، وهي فرصة له، ولكن الاهلي دائمًا تظهر شخصيته في المواقف الصعبة.

وشدد مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، علي أنه يجب ألا يتم التفكير في النهائي الآن، ومباراة سيراميكا كليوباترا هي الأصعب.

وأفاد سيد عبد الحفيظ، بأن باتشيكو واجه سوء حظ بخسارة 3 نهائيات أمام الاهلي المتمرس في لعب النهائيات، وبيراميدز مازال يبحث عن هوية فريق، ولا يجد هوية حتى الآن، واختياره للمدربين، لا تعرف تعاقد مع المدربين على أي أساس.

واختتم عبد الحفيظ:”بيراميدز يمتلك لاعبين جيدين، لكن لا يعرف كيف يجد هوية البطل”.