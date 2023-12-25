شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة إيقاف قيد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق يجرى مسئولو نادى الزمالك جهودا مضنية لمحاولة حل أزمة إيقاف قيد النادى. نرصد فى السطور التالية كل تطورات ملف أزمة إيقاف القيد، وتفاصيله ..

س: ما سبب إيقاف قيد الزمالك؟

ج: بداية أزمة إيقاف القيد كانت الغرامة التى وقعها مسئولو نادى سبورتنج لشبونة على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، لفسخ تعاقده مع النادى البرتغالى والعودة الى الزمالك

س: ما قيمة الغرامة المالية؟

ج:تبلغ قيمة الغرامة المالية مليوناً و500 ألف دولار، يجب على الزمالك سدادها لسبورتج لشبونة، حتى يتم رفع إيقاف القيد فى هذه القضية.

س: هل هناك قضايا أخرى تسببت في إيقاف قيد الزمالك؟

ج: نعم، هناك مستحقات لمساعدى فيريرا، بعد تقدمهم بشكوى للفيفا، ومستحقات اللاعب أتشيمبونج، واللاعب سامسون والذى تشمل أزمته ناديين أحدهما نيجيرى والآخر فنزويلى.

س: ما تفاصيل أزمة سامسون؟

ج: ترجع تفاصيل الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضى عندما تعاقد الزمالك مع سامسون من نادى كاراكاس الفنزويلى مقابل 900 ألف دولار، سدد الزمالك وقتها نصف قيمة الصفقة، ولكن لم يتم سداد باقى المبلغ، والتي تبلغ 450 ألف دولار، وخلال الفترة الماضية تلقى النادى خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ حتى لا يتعرض الفريق لإيقاف القيد وهو ما تم بالفعل.

كما طلب نادى ليون 36، النيجيري ، حق رعايته في اللاعب، و تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر سبتمبر الماضى بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذى طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

س: ماذا يفعل مجلس الزمالك لحل الأزمة؟

ج: يكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع سبورتنج لشبونة وكاراكاس الفنزويلي وليون النيجيري لتسوية المستحقات لحل أزمة الإيقاف فى أسرع وقت.

س: هل وافقت الأندية على تسوية المستحقات؟

ج:مازالت المفاوضات و التواصل مستمر بين الزمالك و الأندية لاقناعهم بالتسوية و التقسيط ، وبالفعل تم تجهيز قيمة القسط الأول من مستحقات سبورتنج لشبونة تمهيدا لإرسالها للبرتغال حال موافقتهم على التقسيط وحل الأزمة.