شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الاثنين 25 / 12 / 2023 فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة السوبر المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.مشوار الاهلى فى السوبر المصري
ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا اليوم الاثنين، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر الخميس المقبل، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.
الأهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.45 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو.
7 مباريات جمعت الاهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر خمسة انتصارات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف.
المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا
انتهت أول مباراة جمعت الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.
أرقام كولر مع الأهلى
وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 79 مباراة، فاز فى 52 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 142 هدفاً وتلقت شباكه 47، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" وبرونزية كأس العالم للأندية.
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