الإسماعيلى يواجه كابسى ودياً اليوم استعداداً لديربى القناة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع فريق كابسى، أحد أندية الدرجة الثالثة، اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى Nile.

وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile المقبلة.

جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق المصرى البورسعيدى، استعدادا لمواجهتهما المقرر لها الثانى من يناير المقبل في بطولة دورى Nile.

ويدرس إيهاب جلال وجهازه الفني كل نقاط القوة في فريق المصرى وخاصة التي ظهرت في مباراة الزمالك الذى حقق فيها فوزا مهما، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز.

وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.