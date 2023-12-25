عانى منها بطل الدوري الإسباني.. لعنة تهدد الأهلي في السوبر المصري بشكله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة هامة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الإثنين، في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والتي تقام في الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة 23-28 ديسمبر الجاري، في الإمارات.

ويخوض الأهلي بطولة السوبر عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا رد ديموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة (4-2).

وتتميز بطولة كأس السوبر هذا الموسم بشكل جديد حيث ستتنافس أربعة فرق بدلا من فريقين.

واستحدث اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، شكل بطولة السوبر هذا الموسم بناءً على نظام البطولة في إسبانيا، حيث أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني بداية من موسم 2019-2020، بهذا النظام الذي يضم أربعة فرق، وهم بطل الدوري والكأس ووصيفيهما، وتقام منافسات البطولة في المملكة العربية السعودية.

وتشارك في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 4 فرق هم: الأهلي (بطل الدوري المصري)، بيراميدز (وصيف الدوري)، فيوتشر (صاحب المركز الرابع في الدوري) وسيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة).

وسيواجه الأهلي تحدياً في بطولة السوبر، هو محاولة فك اللعنة التي عانى منها بطل الدوري في إسبانيا في الشكل الجديد لبطولة السوبر.

ولم يسبق في أي من النسخ الأربعة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني بالشكل الجديد، أن حقق بطل الدوري اللقب.

نسخة 2019–20

شارك في هذه النسخة كل من برشلونة (بطل الدوري ووصيف كأس ملك إسبانيا)، فالنسيا (بطل كأس ملك إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (وصيف الدوري الإسباني)، ريال مدريد (صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني).

لعب وقتها برشلونة (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيكو مدريد (وصيف الدوري)، وخسر النادي الكتالوني وودع البطولة من نصف النهائي بعد الهزيمة بنتيجة (3-2).

وحقق وقتها ريال مدريد الذي شارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني، اللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

نسخة 2020–21

شارك في هذه النسخة كل من ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال سوسيداد (بطل كأس ملك إسبانيا)، أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) وبرشلونة (وصيف الدوري الإسباني).

لعب وقتها ريال مدريد (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، وودع البطولة بالخسارة بنتيجة (2-1).

وحقق وقتها أتلتيك بلباو الذي شارك في البطولة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا، اللقب بعد الفوز على نادي برشلونة في المباراة النهائية، بنتيجة (3-2).

نسخة 2021–22

شارك في هذه النسخة كل من أتلتيكو مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال مدريد (وصيف الدوري الإسباني)، برشلونة (بطل كأس ملك إسبانيا) وأتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا).

لعب وقتها أتلتيكو مدريد (بطل الدوري) مع نظيره أتلتيك بلباو (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، وودع البطولة بالخسارة بنتيجة (2-1).

وحقق وقتها ريال مدريد الذي شارك في البطولة بصفته وصيف الدوري الإسباني، اللقب بعد الفوز على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية، بنتيجة (2-0).

نسخة 2022–23

شارك في هذه النسخة كل من ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني)، ريال بيتيس (بطل كأس ملك إسبانيا)، فالنسيا (وصيف كأس ملك إسبانيا) وبرشلونة (وصيف الدوري الإسباني).

لعب وقتها ريال مدريد (بطل الدوري) مع نظيره فالنسيا (وصيف كأس ملك إسبانيا) في نصف النهائي، ونجح وقتها في التأهل للمباراة النهائية -وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها بطل الدوري في الوصول للمباراة النهائية- بعد الفوز على الخفافيش بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

والتقى ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية، ولكن ظلت لعنة بطل الدوري قائمة، حيث خسر النادي الملكي من غريمه الكتالوني بنتيجة (3-1).