شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يسعى لحصد نقاط البلدية للهروب من قاع دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بلدية المحلة ، الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف، نظيره البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile).

المحلة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى 4 مباريات وسجل 13 هدفاً واستقبلت شباكه 10.

فيما يخوض البنك مباراة الليلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات ولم يعرف طعم التعادل وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

القناة الناقلة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.