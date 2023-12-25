شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. بتروجت متصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، بعدما استغل تعثر منافسيه وتوسيع الفارق لـ4 نقاط عن فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى، قبل افتتاح الجولة الرابعة عشرة من القسم الثانى أ.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباراة اليوم..

1 بتروجت 29 نقطة

2 حرس الحدود 25 نقطة

3 غزل المحلة 23 نقطة

4 لافيينا 22 نقطة

5 وادى دجلة 22 نقطة

6 بترول أسيوط 22 نقطة

7 راية 21 نقطة

8 القناة 20 نقطة

9 السكة الحديد 20 نقطة

10 أسوان 17 نقطة

11 الاتصالات 17 نقطة

12 بروكسى 17 نقطة

13 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14 طنطا 16 نقطة

15 دكرنس 16 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 جمهورية شبين 10 نقاط

18مصر المقاصة 6 نقاط

19 النجوم 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشر من دورى المحترفين، بلقاء وحيد عندما يستضيف النصر للتعدين بقيادة عطية صابر نظيره حرس الحدود في لقاء بين القمة والقاع.

يدخل التعدين اللقاء في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثانى برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن بتروجت المتصدر برصيد 29 نقطة.

يحاول عطية صابر المدير الفني الجديد للنصر للتعدين الذى تعاقد معه مجلس الإدارة بعد رحيل محمد شرف، تحسين الصورة والخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف نزيف النقاط المتتالى الذى حققه الفريق وجعله في مؤخرة جدول الترتيب بفوز وحيد وتعادل بينما نال الخسارة في 11 لقاء ويعد اكثر فريق نال الهزيمة حتى الآن.

في المقابل، يحاول محمد مكى المدير الفني لحرس الحدود العودة للانتصارات سريعا والتي توقفت الجولة الماضية بعد التعادل السلبى أمام السكة الحديد من أجل الحفاظ على وصافة المسابقة والتي تمنح صاحبها الصعود لدورى الأضواء مباشرة بصحبة المتصدر.