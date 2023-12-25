شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر فى كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري، ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، في اللقاء الذى يقام باستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري

تقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري، فى الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

بيراميدز يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو.

آخر مواجهة جمعت بيراميدز ومودرن فيوتشر

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

غيابات بيراميدز ومودرن فيوتشر عن المباراة

يفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالي باتشيكو على عودة رمضان صبحي بعد تماثله للشفاء، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي ناصر ماهر وأحمد رفعت.

بيراميدز يبحث عن أول لقب في تاريخه

يعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في الكرة المصرية محلياً وأفريقيا.