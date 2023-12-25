شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف إنبي فى مباراة قوية اليوم بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الجونة مع إنبي في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري ( دوري nile ).

ويستضيف الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال نظيره إنبي الذي يقوده تامر مصطفى باستاد خالد بشارة فى مباراة قوية يسعى كل فريق للفوز بها من أجل حسم النقاط الثلاث.

الجونة يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 8.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها.

القناة الناقلة لمباراة الجونة وانبي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الجونة وانبي مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.