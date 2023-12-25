شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف إنبي فى مباراة قوية اليوم بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال نظيره إنبي الذي يقوده تامر مصطفى باستاد خالد بشارة فى مباراة قوية يسعى كل فريق للفوز بها من أجل حسم النقاط الثلاث.
الجونة يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وسجلا لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 8.
أما إنبي فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها.
القناة الناقلة لمباراة الجونة وانبي
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الجونة وانبي مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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