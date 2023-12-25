شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم معسكر المحترفين ومزدوجى الجنسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُختتم اليوم، الاثنين، معسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة، والذى انطلق الأربعاء الماضي لمدة 6 أيام، وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية وأولياء الأمور قبل انطلاق المعسكر.

ويُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب، الذى يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول فى المرحلة المقبلة. ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.

وطلب فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا يتضمن بيانات وأرقام عن جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، المقام حاليا فى القاهرة.

ويرغب فيتوريا فى جمع معلومات كاملة عن هؤلاء اللاعبين لمعرفة إمكانية الاستفادة من المميزين منهم فى كأس العالم 2026 الذى يعتبر الهدف الأساسي لفيتوريا.