شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 / 12 / 2023 فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، 25 / 12 / 2023، منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري ( دوري nile ) وتُقام اليوم مباراتان هما الجونة مع إنبى، وبلدية المحلة مع البنك الأهلى.

في المباراة الأولى، يستضيف الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال نظيره أنبي الذي يقوده تامر مصطفى باستاد خالد بشارة في الغردقة فى الرابعة عصراً، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة وحسم النقاط الثلاث.

الجونة يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجلا لاعبوه 11 هدفاً واستقبلت شباكه 8.

أما إنبي فيحتل المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة وسجل 10 أهداف واستقبل مثلها.

في المباراة الثانية، يستضيف بلدية المحلة، الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف، على ملعبه نظيره البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى في مباراة مهمة للفريقين.

المحلة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط جمعهم في 8 مباريات ، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في 4 مباريات وسجل 13 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

فيما يخوض البنك مباراة الليلة ، وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات ولم يعرف طعم التعادل، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.