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الامارات | تعرف إلى أبرز مباريات اليوم الإثنين.. السوبر المصري في الإمارات

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بسبب توقف بعض المسابقات للعطلة الشتوية بينما يشهد اليوم الإثنين مجموعة من المباريات المهمة، أبرز انطلاق كأس السوبر المصري للمرة الأولى بنظامه الجديد في الإمارات.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين

كأس السوبر المصري

17:00مودرن فيوتشر-- : --بيراميدز              

21:00الأهلي -- : -- سيراميكا كليوباترا

18:00الجونة -- : -- إنبي           

21:00بلدية المحلة-- : --البنك الأهلي

الدوري التركي

18:30العربي-- : --الشباب        

21:00النصر -- : -- السالمية

الدوري البحريني

20:00الرفاع -- : -- البسيتين               

20:00الشباب -- : -- الأهلي

الدوري التركي

18:00ألانياسبور-- : --سامسون سبور            

18:00قاسم باشا-- : --تشايكور ريزا سبور       

21:00بينديك سبور-- : --أنقرة غوجو             

21:00هاتاي سبور-- : --بشكتاش

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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