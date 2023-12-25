الامارات | تعرف إلى أبرز مباريات اليوم الإثنين.. السوبر المصري في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بسبب توقف بعض المسابقات للعطلة الشتوية بينما يشهد اليوم الإثنين مجموعة من المباريات المهمة، أبرز انطلاق كأس السوبر المصري للمرة الأولى بنظامه الجديد في الإمارات.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين

كأس السوبر المصري

17:00مودرن فيوتشر-- : --بيراميدز

21:00الأهلي -- : -- سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

18:00الجونة -- : -- إنبي

21:00بلدية المحلة-- : --البنك الأهلي

الدوري التركي

18:30العربي-- : --الشباب

21:00النصر -- : -- السالمية

الدوري البحريني

20:00الرفاع -- : -- البسيتين

20:00الشباب -- : -- الأهلي

الدوري التركي

18:00ألانياسبور-- : --سامسون سبور

18:00قاسم باشا-- : --تشايكور ريزا سبور

21:00بينديك سبور-- : --أنقرة غوجو

21:00هاتاي سبور-- : --بشكتاش