شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه مودرن فيوتشر لحجز تأشيرة نهائي كأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز، فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

من جهته حذر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه من الانتفاضة الكروية المنتظرة من لاعبي بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وشدد مدرب مودرن فيوتشر على أن لاعبي بيراميدز لديهم رغبة كبيرة في تعويض تراجع نتائج الفريق السماوي بدوري أبطال أفريقيا والتي كان آخرها الهزيمة أمام صن داونز بهدف نظيف في القاهرة، من خلال تقديم عروض قوية في بطولة السوبر، ويعول فورموسينيو على استمرار تألق مروان محسن في الهجوم.

بينما على الجانب الآخر، شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، على ضرورة استعادة الانتصارات، والتأهل إلى المباراة النهائية بكأس السوبر بحثاً عن أول بطولة للفريق السماوي، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية في مواجهة مودرن فيوتشر والذي لن يكون خصماً سهلاً.

ويفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالي باتشيكو على عودة رمضان صبحي بعد تماثله للشفاء.