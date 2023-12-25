تشيلسي يواصل عروضه "الباهتة" بخسارة أمام ولفرهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فريق تشيلسي عروضه الباهتة وسقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب "مولينيو"، في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأخفق "البلوز" في استغلال صحوته الأخيرة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، ثم تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب نيوكاسل، بركلات الترجيح.



بهذه الخسارة تجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب أندية الدوري، بينما رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط عن البلوز.



أحرز الغابوني ماريو ليمينا الهدف الأول لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 51، ثم أضاف الأيرلندي مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة 3+90، وقلص الفرنسي كريستوفر نكونكو الفارق لتشيلسى في الدقيقة 6+90.

