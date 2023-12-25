السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، واستغلال المعنويات المرتفعة، عقب تحقيق الميدالية البرونزية مؤخرا، بكأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة أبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.