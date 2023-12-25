السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين، مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، في الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويسعى كلا الفريقين، لتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، وتحقيق لقب مهم، في مسيرتهم، حيث يشارك فريق بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويوجه صعوبة بعد الخسارة الأخيرة من صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة.

وتنقل مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة أبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.