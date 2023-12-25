السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، في السابعة مساء، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، التي ستقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة سيراميكا خلال المران الأخير أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

وسط الملعب: أليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.