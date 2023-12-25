شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعاقد عواد على طاولة مجلس إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مسئولو نادى الزمالك فترة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة أسبوع، بعد الانتهاء من مواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية الأفريقية وحسم التأهل لدور الثمانية بعد التعادل السلبى مع الفريق الأنجولى، من أجل فتح العديد من الملفات العالقة، وأبرزها تجديد تعاقد بعض اللاعبين، وفى مقدمتهم محمد عواد حارس مرمى الفريق، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسئولى النادى ومحمد عواد لحسم تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وكان مجلس الإدارة استقر على تقديم عرض لعواد تصل قيمته لـ9 ملايين جنيه، لاسيما أن المجلس حدد سقفا لرواتب اللاعبين ويرفض تخطى هذا الحاجز.

ومن المنتظر أن يقدم مسئولو القلعة البيضاء عرض التجديد لمحمد عواد الفترة المقبلة، بعدما تم تخفيضه للنصف، وحصل الحارس فى الموسم الأول بعقده الحالى على 10 ملايين و526 ألف جنيه، وفى الموسم الثانى حصل على 15 مليوناً و438 ألف جنيه، والموسم الثالث 16 مليوناً و774 ألف جنيه، والموسمين الرابع والخامس 18 مليون جنيه، فى كل منهما.