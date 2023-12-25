شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدرس اصطحاب 27 لاعبا لكوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اصطحاب 27 لاعباً للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، حيث يحق لمنتخب مصر الاستفادة من 27 لاعباً على مدار كل مباريات أمم أفريقيا.
وأوضح المصدر أنه يحق لفيتوريا أن يسافر بـ27 لاعباً، ويتحمل الكاف إقامة 23 بينما يتحمل اتحاد الكرة إقامة الـ4 الآخرين.
وأعلن اتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.
وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز