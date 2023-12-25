شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام فيوتشر.. فخرى لاكاى وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي- علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- مهند لاشين- وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- فخري لاكاي- فيستون ماييلي.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.