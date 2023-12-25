شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة أحمد عبد القادر فى يناير بناءً على طلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيوافق على طلب لاعبه أحمد عبد القادر بالخروج معاراً فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى لم يتلق أى عروض رسمية للحصول على خدمات أى لاعب حتى الآن، بمن فيهم محمد الشناوى، ولكن النادى الأحمر سيوافق على طلب أحمد عبد القادر بالخروج معاراً فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأرجأ مسئولو النادي الأهلي الرد على نظرائهم فى سموحة بشأن الحصول على خدمات أحمد عبد القادر لاعب الأحمر، الذى تلقى عرضاً خلال اليومين الماضيين من نادي سموحة للحصول على خدمات اللاعب فى يناير المقبل، لعدم مشاركته بشكل مُنتظم مع المارد الأحمر، وفى هذا الشـأن قال مصدر فى القلعة الحمراء، إن إدارة النادي لا تمانع رحيل عبد القادر، لكنها تترقب الموقف النهائي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، وكشف المصدر أن إدارة النادي سوف تستطلع رأى المدرب السويسري عقب بطولة السوبر المصري التي تقام يومي 22 و25 ديسمبر الجاري بالإمارات.

وأوضح المصدر أن فرص بقاء أحمد عبد القادر في الأهلي تبدو صعبة بسبب عدم مشاركة اللاعب فى المباريات، مُشيراً إلى أن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي خلال الجلسة المُرتقبة بين كولر وإدارة النادي مع نهاية الشهر الجاري، للرد على عرض سموحة الذي طلب استعارة اللاعب خلال يناير لمدة ستة أشهر أو موسماً.