جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية، أهمها بطولة كأس السوبر المصري والذي يقام في الإمارات بنسخته الجديدة بمشاركة 4 فرق، بجانب بعض المباريات بالدوري التركي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-12-2023

والقنوات الناقلة مواعيد مباريات كأس السوبر المصري اليوم

فيوتشر اف سي ضد بيراميدز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية".

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية".

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الجونة ضد إنبي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

بلدية المحلة ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

قاسم باشا ضد ريزة سبور، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ألانيا سبور ضد سامسون سبور، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

هاتاي سبور ضد بشكتاش، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

بنديك سبور ضد أنقرة جوجو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.