موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الليلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو أرضية استاد محمد بن زايد بالإمارات، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا، المتأهل من مواجهة بيراميدز وفيوتشر، في نهائي كأس السوبر يوم 28 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

تنقل المواجهة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، وأيضاً قناة أبوظبي الرياضية.

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي محمد عفيفي.