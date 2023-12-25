الموت يُفجع حسام البدري في وفاة والدته

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي وفريق الزوراء العراقي الحالي خبر صادم في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وذلك بوفاة والدته.

وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، نعى وفاة والدة حسام البدري مدربه السابق.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية يتقدمون بخالص التعازي للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، وعضو النادي، في وفاة والدته، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.