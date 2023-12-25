موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم بالسوبر المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي بيراميدز ونظيره مودرن فيوتشر مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي الفريقان علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

حيث تقام اليوم الإثنين، مباريات النسخة الأولي من مسابقة السوبر المصري بنظام جديد بمشاركة 4 فرق، يلعب كل فريق مباراة نصف نهائي والفريق الخاسر من المباراة الأولى يخوض مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث مع الفريق الخاسر من المبارة الثانية، بينما يتواجه الفائزان من المباراتين الأولى والثانية في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية.

معلق مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

يعلق على اللقاء المعلق المصري محمد الكواليني.