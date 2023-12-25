تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا الليلة.. تغييرات بالجملة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، ويحتضنها ستاد محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم، العديد من التغييرات حسبما أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والذي أوضح أنه سيجري بعض التعديلات لإراحة بعض اللاعبين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، أليو ديانج

أمامهم: حسين الشحات، بيرسي تاو، إمام عاشور.

في الهجوم: أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

تنقل المواجهة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، وأيضاً قناة أبوظبي الرياضية.