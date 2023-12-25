موعد مباراة الاهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

يبحث النادي الاهلي عن بطولة جديدة تضاف إلى سجل بطولاته، عندما يستهل مشواره مساء اليوم بمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وغاب الاهلي عن المنافسات المحلية في الفترةالأخيرة، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية والتي أقيمت في المملكة السعودية، وحصد خلالها الميدالية البرونزية.

وستنطلق اليوم الاثنين، منافسات كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، الذي يشهد مشاركة 4 أندية على رأسهم الاهلي، حامل اللقب والأكثر تتويجًا بـ 13 بطولة، لينافس: سيراميكا كليوباترا – فيوتشر – بيراميدز

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موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، والتي يستضيفها ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات شهدت تتويج الاهلي باللقب في النسخة الماضية، بعد الفوز على بيراميدز.

ومن المقرر أن تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث مباريات بطولة كأس السوبر المصري على شاشتها، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي.