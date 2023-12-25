مفاجآت في تشكيل الاهلي المتوقع أمام سيراميكا في كأس السوبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، على التشكيل الذي سيدفع به في مباراته ضد سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وسيتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الفائز من مباراة بيرايمدز وفيوتشر، والتي ستقام في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين.

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تشكيل الاهلي المتوقع أمام سيراميكا

وأعلن كولر رغبته في تغيير عدة عناصر في التشكيل الأساسي، خاصة الذي تم الاعتماد عليه في بطولة كأس العالم للأندية تجنبًا للإرهاق.

وقرر كولر الدفع بعناصر سوف تشارك أساسيًا لأول مرة، وذلك وفقًا لتصريحاته في المؤتمر الصحفي.

ومن المتوقع أن يدفع كولر بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – بيرسي تاو.