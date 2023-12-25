وكيل فتوح يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع الاهلي.. ويحسم موقف صبحي

كشف أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك، كواليس عملية تجديد التعاقد مع الزمالك، بعدما تم الإعلان عنها رسميًا أمس الأحد.

وأعلن الزمالك بالأمس، تجديد تعاقد فتوح، ليستمر في صفوف الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، ويقضي على الشائعات التي أذاعت اقترابه من النادي الاهلي.

وبعد التجديد قال أحمد يحيى وكيل اللاعب في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” لم يحصل أحمد فتوح على منحة تعاقد كما أشاع البعض، ولم تكن هناك خلافات حول هذه النقطة في مرحلة التفاوض “.

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وأضاف أحمد يحيى عن حارس مرمى القلعة البيضاء:” محمد صبحي لم يتوصل لاتفاق مع أي ناد آخر، وكل ما قيل غير صحيح والحارس قريب من البقاء للزمالك “.

وعن فتوح قال وكيل اللاعبين:” فتوح لم يتطرق لأي تفاصيل وترك الأمور التعاقدية لي، ولم يحدث أن الأهلي تواصل معي بشأن الظهير الأيسر للزمالك، وفتوح والزمالك راضون عن التجديد وكل بنود الاتفاق”.