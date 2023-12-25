ثورة تغييرات مانشستر يونايتد مع راتكليف تطول تين هاج.. 7 مهددون بالرحيل

نجح السير جيم راتكليف في الاستحواذ على نسبة 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتبدأ أمنيات خروجه من النفق المظلم الحالي.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، عن خطط السير جيم راتكليف في إنقاذ مانشستر يونايتد، والخطوات المتبع إجراؤها في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “ذا صن”، أن السير راتكليف من المتوقع أن يطيح بالهولندي تين هاج المدير الفني، كأولى خطوات التغيير في قلعة أولد ترافورد.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد تحت قيادته الجديد، يستهدف التعاقد مع 5 لاعبين جديد، لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، وهم: تاكيفوسا كوبو نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، يوسف النصيري إشبيلية، سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني، جان كلير توديبو لاعب نيس و جاراد برانثويت نجم إيفرتون.

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وعلى جانب أخر، أصبح هناك 7 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة والحقبة الجديدة، وهم: برونو فيرنانديز – أندريه أونانا – هاري ماجواير – رافائيل فاران – أنتوني – كاسيميرو – جادون سانشو