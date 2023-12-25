"خدت درس حياتك وعرفت أنت بتلعب فين".. ميدو يوجه رسالة نارية لفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لأحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

قال أحمد حسام ميدو في برنامجه على قناة المحور: "بقول لأحمد فتوح، أي أحد من الممكن أن يخطئ، ويعتقد أنه أكبر من الكيان، هذا يحدث لأي لاعب، وأتمنى أن يكون قد تعلم الدرس، ويعرف أن لا أحد أكبر من الزمالك".

أضاف: "الزمالك هو من صنع اسمنا، ويجب على أحمد فتوح، أن يعي أنه نضج وأصبح كبيرًا، وتصبح كرة القدم هي أكبر أولوياته في الفترة المقبلة".

وأوضح: "فتوح أحد أبناء الزمالك وأتمنى أن تكون الفترة الماضية هي نقطة تحول في مسيرته للأفضل، بقوله مبروك إنه أخذ درس حياته، وعرف أنه بيلعب لنادي كبير زي الزمالك".

وأتم تصريحاته: "على قادة الزمالك أن يعرفوا أن أحمد فتوح هو ابنهم الأصغر، وأن يلتفوا حول الفريق".