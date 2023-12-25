شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رحيل الشناوى وديانج عن الأهلى فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الإعلامى أحمد شوبير وصول عروض رسمية للتعاقد محمد الشناوى وأليو ديانج لاعبى النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لم يصل الأهلى أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى وأليو ديانج فى يناير، كل الأخبار التى تتحدث فى هذا الشأن مجرد اجتهادات".

وفى وقت سابق، كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى قائد الفريق، بعد تألقه فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالسعودية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى، حتى الآن، وفى حال وصول عروض سيتم دراستها واتخاذ القرار المناسب سواء للنادى أو الحارس المتألق".

ورد النجم الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي المقبل "يناير 2023".

الشناوي البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو ضمك السعوديين؛ خاصة بعد تألقه الكبير فى بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى استضافتها المملكة على أراضيها.

وقال الشناوي فى تصريحات تليفزيونية عقب تتويج الأهلى بالبرونزية بخصوص الانتقال إلى الدوري السعودي، "الكلام عن هذا الموضوع كثير"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.