شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع المحامى الدولى للاستفسار عن غرامة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع المحامى الدولى المكلف بقضايا النادى، لمتابعة تطورات قضية محمود كهربا مع المحكمة الدولية الرياضية "كاس".

واستفسر مسئولو الزمالك من المحامى الدولى عن موعد جلسة الاستماع لاستئناف كهربا، والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالغرامة الموقعة على اللاعب.

وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد فى تصريحات سابقة أنه لن يتنازل عن أى حق من حقوق نادى الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا أخطأ فى حق الزمالك ولن نتنازل عن الغرامة ولن نقسطها.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.