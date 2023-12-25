شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة - الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة اللقاء المثير بين فريقى مودرن فيوتشر وبيراميدز، فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.
ومن المتوقع أن يبدأ مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان.
وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي.
هجوم: مروان محسن.
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