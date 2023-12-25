شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح والتجديد للزمالك 3 سنوات.. اعرف تفاصيل القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الستار على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق، وأعلن مسئولو النادى خلال الساعات الماضية تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل.

وتم تجديد التعاقد بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، ووافق اللاعب على تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.

نرصد فى السطور التالية كل ما يخص أزمة فتوح مع الزمالك من بداية العرض للبيع والإيقاف إلى تجديد التعاقد.

احمد فتوح وزيزو

احمد فتوح.. بداية الأزمة حتى التجديد

احمد فتوح تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثى، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالى رغم انتهاء فترة الإيقاف، وتم عرضهم للبيع ، وكان النادى فاوض فتوح لتجديد تعاقده مع الزمالك، إلا أن اللاعب حدد مطالبه المالية للتجديد، وعقد مسئولو الزمالك أكثر من جلسة مع اللاعب ووكيله أسفرت فى النهاية عن تجديد عقده مع الأبيض.



فتوح وخاله





فتوح لم يحصل على منحة تعاقد

كشف أحمد يحيى، وكيل اللاعب، أن فتوح لم يتطرق لأى تفاصيل خلال تجديد التعاقد مع الزمالك، وترك الأمور التعاقدية لوكيله، ولم يحدث أن الأهلي تواصل معه بشأن الظهير الأيسر للزمالك، وفتوح والزمالك راضون عن التجديد وكل بنود الاتفاق، كما أن فتوح لم يحصل على منحة تعاقد، كما أشاع البعض، ولم تكن هناك خلافات حول هذه النقطة فى مرحلة التفاوض".

حسين لبيب وأحمد فتوح

فتوح ينفى توقيعه لنادٍ غير الزمالك

وقال أحمد فتوح، إنه لم يوقع على أى عقود لأى نادٍ، ومجلس الإدارة يعلم ذلك، وحرص على توجيه الشكر إلى إدارة النادي على دعمها له خلال الفترة الماضية، في ظل علمهم برغبته في التجديد لنادي الزمالك .



احمد فتوح وشيكابالا

صلح فتوح وشيكابالا

أكد أحمد فتوح أن شيكابالا لم يغضب منه وسيتم التواصل بينهما لإنهاء أى خلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة مع أى شخص.

مصير فتوح مع الزمالك

أعلن المتحدث الرسمي للزمالك أنه سيتم عقد جلسة بين مجلس إدارة النادى ولاعبى الفريق يحضرها فتوح، وبعد الجلسة سيتحدد مصير اللاعب بشأن العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.



اعتذار فتوح





فتوح يعتذر لجماهير الزمالك

تقدم أحمد فتوح باعتذار لجماهير الزمالك على ما بدر منه خلال الفترة الماضية عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام قال فيه: "أتشرف بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع ، ‎وبكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا ..عاش الزمالك".