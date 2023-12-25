شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سنغالي على رادار المصري فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين على النادي المصري، السنغالي بابي بادجي هداف فريق المغرب التطواني والدوري المغربي، للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة مع فتح باب الرحيل أمام مروان حمدي، ويعتبر السنغالي بادجي، صاحب الـ 24 عاما، هداف المغرب التطواني وسجل 6 أهداف خلال أول 13 جولة من الدوري، وصنع هدفاً آخر.

في سياق آخر، يواصل النادي المصري استعداداته بمعسكره المقام حالياً بمدينة بورسعيد، لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة، والمقرر لها الأول من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بناشئي الفريق الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الأول، وصعد علي ماهر ثنائي فريق 2003 بالمصري، إبراهيم ناجي فى مركز قلب الدفاع، ومحمد فوزي جاد فى مركز الظهير الأيمن.

وطلب علي ماهر، تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.