شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجارى، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

وتنقل مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويتأهل الفائز من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف النهائي الآخر من البطولة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها فى المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم، فى ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى، والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه الفرنسي أنتونى موديست في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري بعد انتهاء إيقافه، وغاب موديست عن مباراتى فلومينيسى البرازيلي وأرورا الياباني فى كأس العالم للأندية بعد تعرضه للطرد فى مباراة اتحاد جدة السعودى بالدور ربع النهائي للبطولة.

ويفتقد الأهلى جهود رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.