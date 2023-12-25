حصيلة 2023: شاكاري ريتشاردسون ملكة الـ100 متر

الرياص - اسماء السيد - باريس : يوم الإثنين في 21 آب/أغسطس 2023، قبيل الساعة العاشرة مساء في بودابست، توّجت العداءة الأميركية الرائعة شاكاري ريتشاردسون بطلة للعالم في سباق 100 متر وفازت بأول لقب عالمي لها في المسافة الملكة لمسابقات ألعاب القوى.

بعمر الثالثة والعشرين، خاضت ريتشاردسون أولى مشاركاتها الكبرى بعد العودة من إيقاف نتيجة سقوطها في فحص للمنشطات أظهر تعاطيها للقنب قبل أولمبياد طوكيو الذي أقيم صيف 2021، وذلك بعد فشلها في التأهل لمونديال 2022 الذي أقيم على الأراضي الأميركية في يوجين، متأثرة بمشاكلها الرياضية والشخصية.

ومنذ بداية 2023 ردّدت ابنة ولاية تكساس متحدية "أنا لم أعد، أنا أفضل"، في عبارة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحظى بمتابعة أكبر بكثير من النجمات الكبيرات الاخريات في رياضتها.

مساء ذلك الاثنين في بودابست، كانت ريتشاردسون في الخانة التاسعة على خط الانطلاق بعدما بلغت النهائي بصعوبة كواحدة من أسرع خاسرتين إثر بداية سيئة في نصف النهائي.

وكالعادة، كانت بدايتها متوسطة لكنها شقت طريقها كالسهم في الأمتار الأخيرة، مسجلة زمناً قياسياً للبطولة قدره 10.65 ثوان، في طريقها للتفوق على الجامايكيتين شيريكا جاكسون الثانية والفائزة باللقب خمس مرات شيلي آن فرايزر برايس الثالثة.

وصرخت ريتشاردسون بعدما التقطت أنفاسها "لقد عدت، لقد عدت!"، مضيفة أن هذا الدرس الذي تعلمته هو للآخرين الذين يسعون للاستلهام من فوزها.

وأضافت "لا تستسلموا أبداً. لا تسمحوا أبداً لوسائل الإعلام أو الغرباء بإحباطكم، لكن اسمحوا لأنفسكم فقط بالقتال وتقرير مصيركم".