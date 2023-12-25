السوبر المصري.. الأهلي في مواجهة صعبة أمام سيراميكا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي مساء اليوم الإثنين اختبارا صعبا أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجارى، والتي تستضيفها دولة الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ويتأهل الفائز من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف النهائي الآخر من البطولة.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة اليوم كل من رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، للإطاحة بحامل لقب الدوري المصري من البطولة لمواصلة التألق أمام الكبار بعد النتائج المميزة التي يحققها الفريق هذا الموسم، متسلحا بنجومه المتألقين أمثال أحمد القندوسى ومحمد شكري ومحمد بسام وأحمد رمضان بيكهام وجون إيبوكا.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: كوكا، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، وقناة أبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.