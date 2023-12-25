الامارات | فيديو مركّب لمذيع سعودي أساء للأهلي المصري.. وليد الفراج يرد! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد الإعلامي السعودي وليد الفراج نشر فيديو مركّب من إعداد صانع محتوى مصري سخر منه عقب فوز الأهلي الكبير على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية، لكن الفراج بدا متقبلاً للأمر من باب الدعابة على الرغم من أن الفيديو شهد لقطات اعتبرها البعض جارحة للمذيع السعودي الذي بدوره لم يتوان عن نشره عبر برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي".





وكان الفراج قد شن هجوماً على الأهلي قبل القمة العربية الكروية مع اتحاد جدة اعتبرها المصريون انتقاصاً من تاريخ "المارد الأحمر" قبل أن يعود الفراج ويعتذر لجماهير الأهلي بعد خسارة الاتحاد بثلاثية قائلاً: "كنا بنهزر معاكم يا مصريين، الواحد ما يعرفش يهزر معاكم.. ثلاثة!.. اتحاد جدة كان يتفوق في الماضي على الأهلي، ولكن "الأحمر" سدد جميع الفواتير الماضية إلى جانب (التبس)".

وانتشر الفيديو المركب لوليد الفراج عبر منصات التواصل الاجتماعي وشهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً لطرافته.