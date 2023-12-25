الامارات | خطة برشلونية لبيع ليفاندوفسكي.. الوجهة سعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل إدارة نادي برشلونة سراً على بيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى أحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن أصوات كثيرة مؤيدة لرحيله في ظل الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل".

وأوضحت "وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي لا يعارض الأمر، أما برشلونة فينوي طلب 30 مليون يورو للسماح برحيل ليفاندوفسكي، لكن الرقم الأكثر واقعية للصفقة سيكون 20 مليوناً".

وتراجع مستوى ليفاندوفسكي هذا الموسم بتسجيله تسعة أهداف فقط في 21 مباراة بمختلف المسابقات في وقت يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف عام 2026.