تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يضرب موعدا مع الأهلي في بطولة السوبر المصري الذي تحتضنه الإمارات، ويقام علي أرضية ستاد محمد بن زايد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان ورجب نبيل وأحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم ومحمد كناريا ومحمد توني .

خط الهجوم: محمود زلاكة وجون إيبوكا وإيجولا حال جاهزيته .

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

تنقل المواجهة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، وأيضاً قناة أبوظبي الرياضية.