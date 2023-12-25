الزمالك أمام سموحة والاتحاد مع الواي في الجولة الثانية عشر بدوري سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام على مدار اليوم الإثنين ، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثانية عشر بدوري سيدات كرة الطائرة للموسم المحلي 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.

وتشهد المجموعة الأولى ، لقاءات بين كلًا من، أصحاب الجياد مع دلفي و الاتحاد السكندري مع الواي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تم تأجيل مباراتي ، الصيد مع وادي دجلة و الأهلي مع الشمس.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع 6 أكتوبر في الساعة الثامنة مساءً، و الطيران مع سبورتنج والزمالك مع سموحة، في الساعة السادسة مساءً، والمقاولون العرب مع الزهور في الساعة الرابعة.



وتقام للمسابقة بمشاركة 16 فريق مُنقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، الصيد، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الواي، دلفي، الشمس.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من الزمالك، المقاولون، هليوبوليس، سبورتنج، الزهور، الطيران، 6 أكتوبر، سموحة.