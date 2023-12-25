سعد الشهراني: يرى النقاد الرياضي أن اجتذاب هؤلاء النجوم للدوري السعودي سيؤدي إلى زيادة عدد المشجعين

ياسر رشاد - القاهرة -

قال سعد الشهراني الناقد الرياضي إن الدوري السعودي لكرة القدم حقق نجاحًا كبيرا في ضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية، وهو الأمر الذي يُعتبر إضافة كبيرة للغاية على المستوى الفني والاقتصادي والاستثماري للبطولة.

وأضاف سعد الشهراني في تصريحات له أن هذا النجاح أثر ذلك بشكل كبير في زيادة حجم المبيعات والمكاسب المالية من بيع أقمصة النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، وكذلك العديد من النجوم الآخرين الذين انضموا إلى الدوري السعودي.

ويرى النقاد الرياضي أن اجتذاب هؤلاء النجوم للدوري السعودي سيؤدي إلى زيادة عدد المشجعين الذين يحضرون مباريات البطولة، وهذا بدوره سيسهم في رفع القيمة المالية للدوري وزيادة اهتمام الرعاة والشركاء المحتملين.

وبالتالي، سيحقق الدوري السعودي مكاسب مالية هائلة تعزز موقعه بين الدوريات العالمية الأخرى.

كما يرى سعد الشهراني أن هذا النهج قد أثمر في السابق في دوريات أخرى حول العالم، حيث زادت شعبية الأندية والدوريات نتيجة وجود نجوم من الفئة الممتازة.

وقد شهدت اليابان والصين والدوري الأمريكي لكرة القدم هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.